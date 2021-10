Daļa rēzekniešu atkal varēs pārvietoties ar sabiedrisko transportu bez maksas

Līdz ar to Rēzeknē no pirmdienas ar Rēzeknieša karti bez maksas varēs braukt izglītojamie, kuriem mācību process notiek klātienē, un tās ir 1.-3.klases. Pašvaldības pārstāve Marina Sokolova informēja, ka pirmdien klātienes mācības pilsētā atsāks visas 1.-3.klases. Pēc skolās veiktās testēšanas ir konstatēti tikai atsevišķi Covid-19 gadījumi, no vienam līdz pieciem izglītojamiem skolā.