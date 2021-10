Kas jāzina par veselībai vērtīgo ķirbi?

Ķirbis ir vērtīga oga, kas jāiekļauj uzturā, jo tā satur antioksidantus un vitamīnus, kā arī minerālvielas, uzsver klīniskā farmaceite Ilze Priedniece. Ķirbji ir ar zemu kaloriju saturu, to sastāvā ir daudz ūdens un šķiedrvielu. No vērtīgajām vielām ķirbji satur kāliju, dzelzi, kalciju, varu, magniju, C ,E, PP, B1, B2, B6 vitamīnu, folijskābi, karotinoīdus, luteīnu un zeaksantīnu. Ķirbju aktīvo vielu sastāvs noder imūnsistēmas stiprināšanai, redzes, sirds un asinsvadu sistēmas, ādas un gļotādu veselībai. Ķirbjiem dzelteno vai oranžo krāsu nosaka tajos esošais beta karotīns. Jo krāsa košāka un izteiktāka, jo vairāk sastāvā ir beta karotīna. Ķirbji palīdz arī aizcietējumu gadījumā, tiem piemīt urīndzenoša un žultsdzenoša darbība, un tie stiprina urīnceļu muskulatūru.