Lietuvā kādā poliklīnikā par viltus sertifikātu izsniegšanu no darba atlaiž četrus darbiniekus

Lietuvā sākta izmeklēšana par fiktīviem vakcinācijas ierakstiem, kas apmaiņā pret kukuļiem veikti vienā no Viļņas poliklīnikām. Pašlaik lietā ir seši aizdomās turētie, četri no viņiem ir medicīnas darbinieki, kas jau atstādināti no darba, piektdien paziņojušas tiesībsargājošās iestādes.