ReTV: "Zini savas tiesības!" Personas dati patērētāja tiesību piemērošanā

Latvijā jau trīs gadus ir spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula. Jaunais regulējums ne vien būtiski palielināja iespējamos sodus par fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumiem, bet arī būtiski paplašināja katra no mums iespējas pašiem kontrolēt un ierobežot savu datu izmantošanu, piemēram, komersantu peļņas nolūkos. Kāda ir situācija, kādas ir izplatītākās uzņēmēju – datu pārziņu – kļūdas, apstrādājot savu klientu datus? Vai cilvēki apzinās savu datu nozīmi un tiesības ierobežot to apstrādi, it īpaši digitālajā vidē, un kā šīs tiesības izmantot?