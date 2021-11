Putins savulaik gribējis paātrinātā kārtībā stāties NATO, apgalvo bijušais alianses ģenerālsekretārs

Brits Robertsons bija NATO ģenerālsekretārs no 1999. līdz 2003.gadam. Putins jau pirmās tikšanās laikā lika nepārprotami saprast, ka vēlas, lai Krievija būtu daļa no Rietumeiropas. "Viņi vēlējās būt daļa no drošajiem, stabilajiem un pārtikušajiem rietumiem, kuriem Krievija tolaik nebija piederīga," podkāstā "One Decision" norādīja Robertsons.