Rungainis: Kāpjot virsotnē, vienlaicīgi jāskatās uz ceļu zem kājām

Ilgtermiņa vīzija ir virsotne, bet plāns – nepārtraukta skatīšanās zem kājām. Latvijā ir jābūt kādai institūcijai, kas būtu par to atbildīga, nodrošinot ilgtermiņa domāšanu un vienlaicīgi vairojot sabiedrības pašapziņu. Arī dažādām valsts institūcijām nav rīcības plāna, to mēs redzējām laikā, kad Latvijā sākās Covid-19 pandēmija, kad veselības ministrijai nebija plāna nekam nopietnākam par gripas epidēmiju. Šis viens piemērs ir kliedzošs, kas parāda īstermiņa domāšanu un valsts nespēju operatīvi rīkoties nopietnā krīzes situācijā. Valsts domāšana ir fragmentāra, sadrumstalota, dezorganizēta un dezorientēta. Valstij ir dažādi īstermiņa un vidēja termiņa mērķi, taču nav nevienas institūcijas nedz Saeimā, nedz valdībā, kas mērķtiecīgi plānotu valsts attīstību ilgtermiņā. Piemēram, mūsu kaimiņiem igauņiem parlamentā ir veselas divas institūcijas, kas atbild par valsts ilgtspēju, pamatojoties uz pārdomātām stratēģijām. Latvijas Zinātnes akadēmijā ir Ekonomikas institūts, bet tā ir komerciāla organizācija, kurā strādā neliela ekspertu grupa, kas sniedz dažāda veida pētnieciskos pakalpojumus. Neslēpšu, Latvijā situācija šajā ziņā ir bēdīga. Ir apsveicami, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera pēc tās prezidenta Aigara Rostovska iniciatīvas ir sākusi darbu pie tā, lai šo robu aizpildītu. Virkne Latvijas uzņēmēju un akadēmisko prātu, gatavojoties konferencei “Latvija 2070“, ekspertu darba grupās strādāja, lai izvērtētu esošo situāciju un ieskicētu nākotnes ilgtermiņa attīstības virzienus. Lai nokļūtu mērķī, tas ir jādefinē, jo bez tā nav iespējama jēgpilna virzība. Tāpēc ir kritiski jāizvērtē esošā situācija un skaidri jānosaka valsts turpmākās attīstības stratēģija un taktika. Iespējams, katram no mums intuitīvi ir kāds redzējums par to, kādā virzienā būtu jādodas. Esmu novērojis, ka Latvijas iedzīvotājiem ir vēlme dzīvot tā, ka Vācijā, proti, mitināties vācu kvalitātes mājās, pārvietoties ar vācu automašīnām pa tādiem ceļiem, kādi ir Vācijā, Latvijas iedzīvotāji vēlas tādus ienākumus un kārtību it visā, kāda ir Vācijā.