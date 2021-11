Nevakcinētajiem Saeimas deputātiem varētu liegt piedalīties parlamenta darbā

Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere uzsvēra, ka šie grozījumi nav atbilstoši Satversmei un "neiztur samērīguma testu", jo no amatu pienākumu izpildes tiks atstādināti veseli, darbspējīgi deputāti. Šāds regulējums nav nevienā Eiropas Savienības dalībvalstī, uzsvēra Meistere.

Aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns (JKP) paziņoja, ka tie, kuri vēlēsies, varēs grozījumus apstrīdēt Satversmes tiesā. Politiķis norādīja, ka viņam liekas, ka kādiem no juristiem ir "šaura domāšana", neizprotot politisko vēstījumu situācijā, kad ir tik liels saslimušo un mirušo skaits.

Likumā paredzēts noteikt, ka no 15.novembra Saeimas darbā ir tiesīgs piedalīties tikai tāds Saeimas deputāts, kurš šajā likumā noteiktajā kārtībā ir uzrādījis sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, kā arī deputāts, kurš saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai konsīlija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku un uzrādījis sadarbspējīgu sertifikātu par negatīvu veiktā testa rezultātu.

No deputāta, kuri neatbildīs kādam no šiem nosacījumiem, tiks ieturēti 20% no mēnešalgas par katru Saeimas klātienes sēdi, kurā viņš nav piedalījies. Mēnešalgas ieturējumu kopsumma vienā kalendāra mēnesī nedrīkstēs sasniegt summu, kuras ieturēšanas rezultātā deputāts saņemtu mazāk par valstī noteikto minimālo mēnešalgu.