Norvēģijā mirstība nav zemāka kā jebkad

Zem Lidl logo rakstīts “De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs”, kas tulkojumā no nīderlandiešu valodas nozīmē “Augstākā kvalitāte par zemāko cenu”. Savukārt Norvēģijā runā norvēģu valodā, līdz ar ko secināms, ka video uzņemts Nīderlandē vai Beļģijā.

Līdz 9.novembrim Norvēģijā pilnībā vakcinēti ir 69% no visiem iedzīvotājiem, bet pieaugušo vidū šis rādītājs ir krietni augstāks – 88%. Savukārt vecumā virs 60% pilnībā vakcinēti 97,5% iedzīvotāju. Salīdzinājumam Latvijā šajā vecuma grupā – tikai 61,2%, liecina Eiropas Zāļu aģentūras apkopotā informācija . Tieši iedzīvotāju aktīvās vakcinēšanās dēļ Norvēģija varēja atcelt lielāko daļu ierobežojumu.

Kopš pandēmijas sākuma tur reģistrēti 222 tūkstoši Covid-19 inficēšanās gadījumu, no kuriem 947 beigušies ar nāvi. Aģentūra Reuters ziņo , ka vidējais jauno inficēšanās gadījumu skaits Norvēģijā pēdējo trīs nedēļu laikā pieaudzis par vairāk nekā tūkstoti: Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits Norvēģijā palielinās, un katru dienu tiek ziņots par vidēji 1466 jauniem inficēšanās gadījumiem.

Nav arī taisnība, ka mirstība Norvēģijā ir “mazāka kā jebkad bijusi”. Norvēģijas mediji ziņo, ka šobrīd valstī mirst daudz vairāk cilvēku nekā pirms pandēmijas. Pandēmijas pirmajā gadā nomira daudz mazāk cilvēku nekā parasti, taču tagad tendence ir mainījusies un mirstības līmenis strauji pieaug. Laika posmā no gada 29. līdz 41. nedēļai šogad ziņots par 10 126 nāvēm, liecina Norvēģijas statistikas dienesta dati. Pēdējo reizi tik liela mirstība šajā periodā bija 2003.gadā. Vislielākais mirstības pieaugums ir vecuma grupā no 75 līdz 84 gadiem. Eksperti uzskata, ka mirstības līmenis senioru vidū strauji palielinājies, jo Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ daudzi no viņiem nebija pakļauti infekcijas slimībām, kas ļāva viņiem dzīvot ilgāk. Tas nozīmējot, ka pašlaik esot vērojamas vecāka gadagājuma cilvēku “atliktās” nāves.