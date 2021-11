Stingro ierobežojumu atcelšana pēc 15.novembra nenozīmē, ka vīrusa izplatība ir apturēta. Mediķi to zina un prognozē, ka pēc dažām nedēļām slimnīcu Covid-19 palātas atkal būs pilnas ar cilvēkiem, kas cīnīsies par vienu ieelpu. No vienas puses, ja nav globālas vakcinācijas aptveres, jābūt "lokdaunam", no otras, ir skaidrs, ka ilgstošu dīkstāvi Latvijas ekonomika neizturēs. Tāpēc pienācis laiks dabiskai atlasei. Tik skaudru realitāti sarunā ar TVNET iezīmē Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs.