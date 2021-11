Milzīgas bagātības pundurvalstiņā: Iemesli, kādēļ miljardieri tik ļoti iecienījuši Luksemburgu

Miljardieri un viņu aktīvi Luksemburgā

Bernardam Arno ir 28% akciju daļa investīciju kompānijā “L Catterton”, kurā kopš 2016. gada aktīvi tiek investēti līdzekļi. “L Catterton” pārvalda vairāk nekā 30 miljardus dolāru vērtus aktīvus, to vidū fitnesa zīmolus “Equinox” un “iFIT”, Vācijas sandaļu ražotāja “Birkenstock” akcijas. “L Catterton Real Estate” pārvalda aptuveni 460 miljonus dolāru vērtus nekustamos īpašumus. Pēc “Forbes” aprēķiniem, Arno uzņēmumā “L Catterton” pieder 380 miljonus dolāru vērta akciju daļa. LVMH pieder 12% no kompānijas aktīviem, bet uzņēmuma direktoriem Maiklam Ču un Skotam Dankem katram pieder 30% akcijas.

Itālijas bagātākajam cilvēkam Džovanni Ferero pieder 75% no viņa ģimenes īpašumā esošās konditorejas impērijas “Ferrero International”. Tomēr – Ferero akciju daļa ir reģistrēta Luksemburgā. Viņam pieder arī citas Luksemburgas kompānijas, to vidū Ferero ģimenes investīciju fonds “Teseo Capital”, kam pieder akciju daļas un nepubliskie aktīvi, nekustamie īpašumi, obligācijas un citi aktīvi 23 miljardu dolāru vērtībā, kas fiziski atrodami Austrālijā, Čīlē, Dienvidāfrikā un citur.

Otram bagātākajam cilvēkam Itālijā Leonardo del Vekio lielākā daļa no viņa 37 miljardus dolāru vērtā aktīvu tīkla tiek pārvaldīti caur Luksemburgas kompāniju “Delfin”. Šeit tiek glabāti tādu kompāniju kā briļļu ražotāja “EssilorLuxottica”, itāļu investīciju bankas “Mediobanca” un Francijas investīciju trasta “Covivio” akcijas. “Delfin” pieder arī citi aktīvi ne mazāk kā 60 miljonu dolāru apmērā – tostarp jahtas un privātā lidmašīna. Tas del Vekio ir ļāvis no dividendēm iegūt piecus miljardus dolāru – iespējams, nodokļos nemaksājot ne centa. Itālijā par to būtu jāmaksā nodoklis 26%, bet Francijā – 30% apmērā. Tas nozīmē, ka del Vekio, nemaksājot nodokļus, ir ieekonomējis vismaz miljardu dolāru. Atšķirībā no ASV, lielākā daļa Eiropas valstu neapliek ar nodokli pilsoņu ienākumus, kas iegūti ārzemēs.