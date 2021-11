Vai klimata pārmaiņas uzņēmumos radīs nepieciešamību pēc jaunas profesijas?

Kāpēc nepieciešams ilgtspējas speciālists?

"CSR Latvia" dibinātāja Agnese Alksne-Bensone norāda, ka šobrīd vērojot Latvijas darba tirgu un to, ko meklē uzņēmumi, sāk parādīties vajadzība pēc korporatīvās sociālās atbildības un/vai ilgtspējas speciālistiem vai šādu projektu vadītājiem.

"Tieši par ilgtspējas vadītājiem vēl nevaram runāt plašāk, jo tādu vadītāju Latvijā vēl īsti nav, atšķirībā no lielajām Eiropas Savienības valstīm. Līdzīgi kā vairākus gadus atpakaļ komunikācijas vadība kļuva par “speciālista” vai “departamenta vadītāja” līmeņa lomu organizācijā, tādu pašu ceļu sāk arī ilgtspējas speciālista loma. Ņemot vērā, ka visas nozares saskarsies ar transformāciju ko ietekmēs Eiropas Savienības “zaļais kurss”, un augošā konkurence par resursiem, ilgtspējas vadītāji lielajos uzņēmumos noteikti būs nepieciešami," saka Alksne-Bensone.

Uzņēmumu īpašniekiem būs jāpieņem lēmums par to, vai tiks pieņemts darbā pārmaiņu vadītājs, līderis, kam ir atbalsts no vadības mainīt pastāvošo biznesa modeli vai darbības principus, vai arī uzticēt šo misiju kādam no esošajiem valdes locekļiem vai darbiniekiem.