Vairums "Rimi" veikalu būs pieejami tikai ar sertifikātu

Visi "Rimi Express" veikali turpmāk strādās "sarkanajā režīmā", tāpat kā lielākā daļa "Rimi Mini" veikalu visā Latvijā. Šajos veikalos pirkumus varēs veikt pircēji bez Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, bet veikalos būs noteikts tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju. Izņēmumi ir "Rimi Mini" veikali, kas atrodas tirdzniecības centros un tāpēc strādās "zaļajā režīmā".

Savukārt visi Rimi hipermārketi līdz turpmākajiem valdības norādījumiem strādās "zaļajā režīmā", tas ir, tos apmeklēt varēs tikai pircēji ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, lietojot mutes un deguna aizsegus. Maksimālajam apmeklētāju skaitam ir jāatbilst nosacījumam, ka uz vienu apmeklētāju ir nodrošināti ne mazāk kā 15 kvadrātmetru no publiski pieejamās iekštelpu platības.

"Rimi" hipermārkets tirdzniecības centrā "Origo" strādās no plkst.7 līdz 23, Savukārt "Rimi" hipermārketi "Valdemāra", "Salaspils", "Mārupe" un "Stirnu" būs atvērti no plkst.7 līdz 22. Pārējie "Rimi" hipermārketi visā Latvijā strādās no plkst.8.00 līdz 22.