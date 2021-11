Vairāki kovidskeptiķu un vakcinācijas pretinieku raidījumi top vienā pagrabā

Raidījumu autori nevēlas atklāt, kur studija atrodas, bet no atbildēm var izlobīt, ka tas ir kāds pagrabs Rīgas centrā.

Vienu no raidījumiem ar nosaukumu "Brīvības modinātājs" vada Aivis Vasiļevskis, kurš vasarā pameta citu ar lielām ambīcijām izveidoto kovidskeptiķu interneta raidījumu "Brīvvalsts TV". Savu aiziešanu no komandas Vasiļevskis skaidroja ar to, ka "vairs nevar vienoties par koncepcijām un kolhozs ir par lielu".