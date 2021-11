Seši Saeimas deputāti neuzrāda Covid-19 sertifikātu

Komisijas priekšsēdētāja Janīna Kursīte-Pakule (NA) informēja, ka pirmdienas rītā no Stepaņenko ir saņēmusi negatīvu Covid-19 testa rezultātu un viņas apliecinājumu piedalīties šīs dienas Saeimas sēdē, ja vien tas būšot iespējams. Tomēr likums paredz, ka negatīvs testa rezultāts uzskatāms par derīgu Saeimas darbā, ja to pavada mediķu konsīlija atzinums par to, ka persona nevar vakcinēties.