Mājoklis ar raksturu: 5 idejas personības izcelšanai mājoklī

Viens no veidiem, kā radīt vai mainīt noskaņu mājoklī, piešķirt tam savu raksturu un padarīt personisku, ir iecienītā māksla dažādos formātos: fotogrāfijas, gleznas, plakāti, zīmējumi uz sienām un daudz kas cits. Ja tevī mīt māksliniecisks gars – ļauj vaļu fantāzijai un uztaisi zīmējumu uz kādas no dzīvojamās istabas sienām pats. Ja šis šķiet pārāk drosmīgs solis, tad veido kompozīcijas ar maziem mākslas darbiem vai attēliem, kas pie sienas pielikti pieskaņotos rāmjos. Smelies iedvesmu košiem un izteiksmīgiem mākslas darbiem no mūsu pašmāju māksliniekiem, piemēram, pieliec pie sienas kādu no Elitas Patmalnieces vai Mareka Odumiņa mākslas darbiem.