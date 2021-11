Pārvadātājs "Nordeka" maršrutu Rīga-Olaine iekļaus valsts dotētajā maršrutu tīklā

Lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem nokļūt no Rīgas Olainē un otrādi, valsts dotētajā maršrutu tīklā tiks iekļauts maršruts Nr.5034 Rīga-Olaine, ko saskaņā ar atklāta konkursa rezultātā noslēgto līgumu turpinās apkalpot "Nordeka". Autobusu braukšanas shēma paliks nemainīga - tas kursēs gar Atgāzeni, pieturu "Mežkalna iela", Medemciemu un Jaunolaini. Biļetes cena braucienam no Rīgas līdz Olainei būs 1,60 eiro.

Olaines novada pašvaldībā skaidro, ka Autotransporta direkcija bija gatava ārkārtējās situācijas laikā maršrutā Rīga-Olaine nodrošināt desmit reisus no Olaines un desmit no Rīgas darba dienā, kā arī piecus reisus no Olaines un piecus no galvaspilsētas brīvdienās. Taču vietvara lūdza maršruta sarakstā iekļaut papildu reisus, kurus pašvaldība apņemas apmaksāt no saviem līdzekļiem.