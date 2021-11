Nacionālās apvienības deputāts Naudiņš esot vakcinējies ar Eiropas Savienībā neapstiprinātu vakcīnu

Naudiņš sarunā ar aģentūru LETA skaidroja, ka ir vakcinējies ar Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu pret Covid-19, kas Latvijā nav pieejama. Savu rīcību Naudiņš pamatoja ar to, ka katram ir tiesības izvēlēties, ar kādu vakcīnu potēties.

Parlamentārietis stāstīja, ka viņam tagad ir jāpielāgo savs vakcinācijas statuss, lai saņemtu ES digitālo Covid-19 sertifikātu. Deputāts gan nevēlējās atklāt, kura ražotāja vakcīnu ir izvēlējies, sakot, ka to pateiks tad, kad būs atbildīgajās iestādēs iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus.

Naudiņš pauda cerību, ka Latvijā viņa izvēlēto vakcīnu atzīs, atklājot, ka priekšā gaidāms birokrātisks process. Vienlaikus politiķis kritiski vērtēja to, cik ātri pieņemts lēmums par pienākumu tautas priekšstāvjiem būt vakcinētiem vai Covid-19 pārslimojušiem, lai varētu strādāt.

"Piektdien ļoti steidzīgi pieņēma likumu, bet pirmdien es jau esmu izslēgts no sēdes," sašutuma pauda Naudiņš, piebilstot, ka, viņaprāt, vajadzēja deputātiem dot pārejas periodu, proti, noteikt laiku, līdz kuram jāiegūst digitālais sertifikāts. Naudiņš pats šajā balsojumā atturējās.

Nacionālās apvienības deputāts atzīmēja, ka vakcinējies pirms šī likuma pieņemšanas, vienlaikus viņš pauda nožēlu, ka to nebija varējis izdarīt vasarā veselības apsvērumu dēļ. Pēc viņa teiktā, saistībā ar viņa veselību aktualizējies jautājums par to, vai vispār deputāts drīkst to vakcinēties. Izvērtējot piedāvājumu, politiķis sev izvēlējies piemērotāko vakcīnu, kas esot "savādāka tipa".