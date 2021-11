VID uzliek 13 822 552 lielu sodu “Rīgas satiksmei” par fiktīviem darījumiem

“Alkom” to nopircis no Vācijas uzņēmuma Zwiegoff par turpat pusmiljonu eiro (493 816) . Tālāk pārdevis čehu Škodai ar 70 000 lielu uzcenojumu (556 300). Bet “Rīgas satiksme” pēc mēneša no čehu kompānijas iegādājas to vēl par 160 000 dārgāk (724 882). Finālā pašvaldības uzņēmums par tramvaju sliežu transportlīdzekli samaksā tikpat, cik aizsardzības ministrija par jaunu bruņutransportieri. Kopumā tā vērtība šai darījumu ķēdē pieauga par vairāk nekā 230 000. (231 066)