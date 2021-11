Šajā sezonā gripas vīruss cirkulēs daudz vairāk, prognozē SPKC

Tādēļ SPKC speciālisti aicina cilvēkus, īpaši riska grupas, pasargāt sevi no iespējamām smagām saslimšanām, vakcinējoties pret gripu arī šogad, jo vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām ir lielāks risks saslimt ar gripu smagākā formā. Turklāt gripa tāpat kā Covid-19 infekcija var izraisīt hronisko saslimšanu saasinājumu, kā arī bakteriālās infekcijas pievienošanos, kas ievērojami pasliktina slimības iznākuma prognozi.

Šogad valsts apmaksātas pretgripas vakcīnas ārstniecības iestādēs, vakcinācijas kabinetos vai pie sava ģimenes ārsta var saņemt iedzīvotāji, kas pieder noteiktām grupām. Tās var saņemt bērni līdz divu gadu vecumam, grūtnieces, ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti, seniori vecumā no 65 gadiem un pieaugušie un bērni, kuri slimo ar hroniskām slimībām - plaušu, kardiovaskulārām, vielmaiņas, nieru, psihoneiroloģiskām slimībām, imūndeficītu, personas, kas saņem imūnsupresīvu terapiju.

SPKC iknedēļas pārskats par akūtu augšējo elpceļu infekciju un gripas izplatību liecina, ka nedēļā no 8. līdz 14. novembrim informācija par pacientu skaitu, kas vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs akūtu elpceļu infekciju gadījumos, saņemta no 39 ģimenes ārstu praksēm. Pacientu īpatsvars ar elpceļu infekcijām veido 30% no kopējā pacientu skaitā, kas vērsušies ambulatorajās iestādēs šajā laikā.