"Deputātu kvotas": finansējumu saņem sanatorija "Mežciems", vairākas biedrības un draudzes

Opozīcijas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis (R) atzīmēja, ka no visām kvotām līdzekļu piešķīrums vīru kopai "Vilki" uzskatāms par īpatnēju un lūdza priekšlikuma autorus paskaidrot, kāds ir tā mērķis. Dzintars norādīja, ka būtiska daļa no kopas darbības sastāv no informācijas vākšanas no strēlniekiem un pagājušā gadsimta karavīriem. Viņš informēja, ka "Vilki" programmas "Skolas soma" ietvaros aktīvi apmeklēja skolas, cenšoties izglītojamos ieinteresēt par Latvijas karavīru vēsturi.