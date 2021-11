Aptauja: 91% iedzīvotāju ir pārliecināti, ka neuzķertos telefonkrāpnieku zvana gadījumā

Respondenti norādījuši uz trīs galvenajiem iemesliem. Visbiežāk jeb 46% gadījumu izvēlētā atbilde bijusi - cilvēki nezina, ka pakalpojumu sniedzēji, piemēram, bankas, neprasa no klientiem personīgu, sensitīvu informāciju par telefonu. Tikpat bieži atzīmēts, ka liela daļa cilvēku maldīgi domā, ka problēma viņus nekad neskars, tāpēc ignorē informāciju par to. Savukārt 43% atzinuši, ka telefonkrāpnieku izmantotās metodes ir tik viltīgas, ka ir viegli uz tām "uzķerties".

Pie mazāk nozīmīgajiem iemesliem, kādēļ cilvēki aizvien iekrīt telefonkrāpnieku "nagos", aptaujātie atzīmējuši to, ka cilvēki mācās tikai no savām kļūdām, ko minējuši 33% aptaujāto, kā arī to, ka nav informēti, par to, ka Latvijā plaši uzdarbojas telefonkrāpnieki, kas izkrāpj naudu - tā norādījuši 28% respondentu.