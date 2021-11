VM maldina – nosauktajās valstīs nav tādas paštestu sistēmas, kāda plānota Latvijā

Bērziņš kā pierādījumu paustajam par Vāciju atsūtīja saiti uz valdības aprīļa vidū publicēto informāciju . Tajā teikts, ka darba devējiem jānodrošina klātienē strādājošajiem darbiniekiem vismaz viens Covid-19 tests nedēļā. Savukārt tiem, kuriem darba specifikas dēļ risks inficēties ir augstāks – divi testi nedēļā. Tātad testi atšķirībā no Latvijā plānotā bija jāapmaksā darba devējiem un divreiz nedēļā tie bija jāveic tikai daļai strādājošo. Jāpiebilst arī, ka pavasarī Vācijā bija noteikta mājsēde , darbs no mājām un vakcīnas lielākajai daļai strādājošo vēl nebija pieejamas.

Bērziņš arī atsūtīja saiti uz jūnija beigās publicētu pētījumu , uz kuru sarunās ar VM pārstāvjiem esot atsaukušies ECDC un ieteikuši to kā efektīvu stratēģiju. Pētījumā tiešām atzīts, ka laikā, kamēr daudzi nebija vakcinējušies, biežai un plašai testēšanai bijis būtisks iespaids uz infekcijas izplatības mazināšanu, un ieteikts to turpināt “vismaz tik ilgi, kamēr vakcīnas nav piedāvātas visiem iedzīvotājiem”.

Ministra padomnieks Bērziņš valdības sēdē stāstīja, ka viena darbinieka testēšana nedēļā izmaksātu no 1,5 līdz 2,5 eiro, un “juridiskais un loģistiskais mehānisms vēl jāatrod”. Re:Check viņš skaidroja, ka pašlaik Aizsardzības ministrijas (AM) veiktajā iepirkumā plānots iegādāties ātros testus skolēniem ar iespēju to paplašināt arī attiecībā uz publiskajā sektorā nodarbinātajiem, taču pagaidām neesot izlemts, kā testus nodrošināt privātuzņēmumiem. Viens no variantiem esot, ka testus tie pērk paši un valsts šos izdevumus kompensē. Pirmajā AM paštestu konkursā tiks piegādāti četri miljoni testu. Piegādātāji tika noskaidroti cenu aptaujā, kurā par labāko atzīta šogad pavasarī dibināta firma Ekspress laboratorija.