Precīzu migrantu skaitu Baltkrievijā varētu nezināt pat Lukašenko, pieļauj Rinkēvičs

Viņš skaidroja, ka precīza informācija par migrantu skaitu nav pieejama un ir tikai pieņēmumi un aplēses - dzirdēti skaitļi no 7000 līdz pat 20 000.

"Zinām no informācijas, ko sniedz pats režīms, ka tie ir aptuveni 7000, bet jārēķinās, ka šos ciparus var nezināt jau pats Lukašenko," pauda ministrs, piebilstot, ka arī plašāka diplomātiskā pārstāvniecība Baltkrievijā arī nebūtu līdzējusi konkrētākai informācijai, jo "diplomāti nevar apskraidīt visus mežus un saskaitīt visus migrantus".

Jautāts, kad varētu tikt atjaunots pilna Latvijas diplomātu pārstāvniecība Baltkrievijā, Rinkēvičs uzsvēra, ka tas atkarīgs no Lukašenko, jo tieši viņš pavasarī no valsts daļēji izraidīja tostarp Latvijas diplomātus.

Ministrs aicināja kritiskāk vērtēt Baltkrievijas it kā sniegto atļauju žurnālistiem strādāt savā pierobežā, to nepretstatot, piemēram, Polijas varasiestāžu pozīcijai šajā jautājumā. "Par žurnālistu piekļuves jautājumu jālemj tiem, kas sargā robežas, taču nav jāaizraujas ar Lukašenko režīma slavināšanu, jo Baltkrievijā žurnālisti strādā, slavinot režīmu un tur, kur atļauts, nevis viņi var braukāt apkārt. Nevajadzētu teikt, ka režīms atļauj žurnālistiem brīvu pieeju - tas atļauj tikai to, kas tam ir izdevīgi," akcentēja politiķis.