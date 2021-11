Budžeta komisija atbalsta 2021. gada maksimālā valsts parāda apjoma palielināšanu

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas to ietekmēja, ir budžeta programmai "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" no gada sākuma līdz 2021.gada oktobra beigām jau piešķirtais papildu finansējums 1,9 miljardu eiro apmērā. Papildus stingro ierobežojumu ieviešana Covid-19 izplatības apkarošanai 20.oktobrī paredz atbalsta pasākumus uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kuru apjoms līdz 2021.gada beigām atlikušajā periodā, saskaņā ar šobrīd pieejamo informāciju, varētu sasniegt ap 209 miljoniem eiro. Turklāt iespēju, ka tiks pieņemti arī citi operatīvie lēmumi par papildu ārkārtas pasākumiem, kuriem varētu būt nepieciešams papildu finansējums.