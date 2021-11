Koronavīruss Latvijā: pieaudzis stacionēto pacientu skaits

Pagājušajā diennaktī slimnīcās ievietoti 48 jauni Covid-19 pacienti, bet 19 pacienti no tām izrakstīti. Slimību profilakses un kontroles centrs ( SPKC ) savukārt ziņoja, ka vakar saņemtas ziņas par deviņiem mirušiem pacientiem.

Vakar stacionāros ārstējās 906 pacienti, no kuriem 735 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 171 - ar smagu slimības gaitu.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā sarucis no 637,7 līdz 632 gadījumiem.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 189 jeb 60% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 126 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem pieci cilvēki bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem un četri - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.