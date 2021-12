Kā šķirot, pārbaudīt un uzglabāt kosmētiku? Noderīgi padomi ikdienai un mājas SPA rituāliem

Ja nu par produkta termiņu ir aizmirsies un to nav iespējams arī vairs atrast uz produkta iepakojuma, tad ir vēl citas pazīmes, ko ņemt vērā un kas liecina par to, ka no konkrētā produkta būtu jāatvadās.

“Būtiska uzmanība ir jāpievērš produkta krāsai – tas ir ļoti nozīmīgs signāls, ka konkrētais produkts vairs nav lietojams un tā termiņš ir beidzies. Turklāt krāsu maiņa arī liecina par baktēriju augšanu – diez vai kāds labprātīgi vēlētos sev kaitēt?” atklāj Laura Valuta. “Vēl svarīgi pievērst uzmanību tam, vai produktam nav nepatīkama smaka, kas arī liecina par to, ka no šī produkta jāatvadās. Mainījusies tekstūra – arī tā ir pazīme, ka šo produktu vairs nav ieteicams lietot. Bieži vien tas notiek ar krēmveida produktiem – tie kļūst daudz grūtāk uzklājami, nekā sākotnēji bija ierasts.” Vēl stiliste norāda uz tādām pazīmēm kā plankumi, kunkuļu vai jauna slāņa veidošanās – tas viss liecina par to, ka no konkrētā produkta laiks atvadīties un iegādāties to vietā jaunus.

Rūpes par produktiem

“Skaidrs, ka tas, cik ilgi kalpos konkrētais produkts, atkarīgs arī no tā, kā par to rūpējamies, kur glabājam un cik bieži izmantojam. Būtiski, lai visi iepakojumi, kuros atrodas konkrētais produkts, tiktu noslēgti un atbilstoši uzglabāti – neturi tos tiešos saules staros, bet uzglabā vēsākās vietās, ņemot vērā ražotāju norādes. Pēc lietošanas kārtīgi aizver visas tūbiņas, burciņas un cita veida iepakojumus, lūpu vai acu zīmulim neaizmirsti uzlikt vāciņu. Tāpat vairumu skaistumkopšanas produktu nav ieteicams uzglabāt vannas istabā, labāk izvēlēties kādu vietiņu istabā, kur gaiss nav tik mitrs un neveicina baktēriju izplatīšanos,” atklāj Laura Valuta. “Ja runājam par termiņiem, jāņem vērā, ka skropstu tušām ieteicamais lietošanas termiņš ir 2–3 mēneši, pūderkrēmiem, acu laineriem, acu krēmiem, dažādiem sejas mazgāšanas līdzekļiem no 6 līdz 12 mēnešiem. Gadu, pusotru varam droši lietot tādus produktus kā sejas krēmus, acu ēnas, uzacu tušas, dažādas dušas želejas, arī lūpu spīdumus un sauļošanās krēmus. Divu gadu termiņš parasti ir pūderiem, lūpu zīmuļiem, krāsām un balzamiem, kā arī nagu lakām un vaigu ēnām. Savukārt trīs gadu lietošanas termiņš parasti tiek piemērots šampūniem, kondicionieriem, matu lakām, smaržām un dažādiem ķermeņa losjoniem. Protams, jāņem vērā, ka dabiskai kosmētikai šie termiņi ir noteikti daudz mazāki.”

Vērtīgais palīgs – kosmētikas kalkulators

“Iespējams, daudzi to nemaz nezina, bet interneta dzīlēs ir pieejami dažādi kosmētikas kalkulatori, kas ļauj pārbaudīt dažādu zīmolu produkciju.