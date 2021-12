Koronavīruss Latvijā: reģistrēti vēl 19 nāves gadījumi

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens bija 60 līdz 69 gadus vecs, septiņi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, pieci - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, četri - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. Līdz šim kopumā reģistrēti 4232 Covid-19 pacientu nāves gadījumi, savukārt iepriekšējās 14 dienās mirušo kopskaits ir 331.