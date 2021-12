Signe Meirāne radījusi recepšu kladi un iedvesmojošu 2022. gada plānotāju

"Katru reizi, kad atveru mammas recepšu kladi, es sajūtu to nebeidzamo saviļņojumu. To īpašo sajūtu, kas mani aizved pat 30 gadus senā pagātnē, kad septiņu gadu vecumā pirmo reizi gatavoju medus kūku. Tieši no šīs klades. Tā man ir dārga. Un būs. Netīra, nolietota un īpaša," savās sajūtās dalās divpadsmit pavārgrāmatu autore, Signe Meirāne.