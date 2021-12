Šteinbuka: Produktivitātes celšana ļaus mainīt Latvijas izaugsmes trajektoriju

"Tika secināts, ka ANM ir būtiska loma produktivitātes ziņojuma izstrādātā paātrinājuma scenārija īstenošanā, jo ANM veido aptuveni 10% no Latvijai visiem pieejamajiem publiskajiem līdzekļiem nākamajos septiņos līdz astoņos gados vai 6,7% no 2020.gada iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoma. Vienlaikus jāatzīmē, ka ANM ir tikai viens no publisko līdzekļu pieejamajiem avotiem, tāpēc to ir jāvērtē kontekstā ar citām investīcijām, tostarp ES struktūrfondu un "Rail Baltica" investīcijām," skaidro Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja.