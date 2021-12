Pandēmija nebeidzas, kā agrāk cerēts. Ar ko jārēķinās?

Ilgstoša krīze gan nozīmē arī sabiedrības nogurumu un pieradumu, tostarp pie augstiem mirstības rādītājiem, kas šobrīd ir pat vairāki desmiti Covid-19 izraisītu nāvju dienā. Latvijas Universitātes profesors Ivars Austers atzīst, ka to apliecina arī objektīvā riska un tā vērtējuma rādītāji par kovida laika posmu no 2020. gada līdz līdz šī gada pavasarim, vasarai.

“Tur tā līkne – objektīvā riska līkne iet brīžiem uz augšu, brīžiem uz leju. Bet cilvēka tas riska vērtējums ir apmēram tāds pats, kā bija no sākuma 2020. gada pavasarī. Mēs apmēram konstanti saglabājam to savu priekšstatu konstantā līmenī, kas apstiprina tēzi, ka statistika pati par sevi nav nekas cilvēka uzmanību mainošs,” viņš skaidro. Mainīt to savukārt var palīdzēt stāsti un paša pieredze, kā arī skaidra un noteikta rīcība no valdības puses. Austers spriež: “Viena no lietām, ko var no ārpuses mēģināt ietekmēt un par ko beigās visi būtu priecīgi – sākt domāt ilgākā perspektīvā. Jo tas, ka šobrīd ir noticis gan atsevišķu sabiedrības locekļu galvās, gan viņus pārstāvošu politiķu galvās, tas ir tāds īstermiņa risinājums visam.