Šogad samazinājies sliktā tehniskā stāvoklī esošo valsts reģionālo autoceļu kopgarums

Viņš pauda, ka šogad par valsts finansējumu tiks atjaunoti kopumā 850 kilometri valsts reģionālo autoceļu, tai skaitā 410 kilometri no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kas autoceļos ieguldīti ekonomikas sildīšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos, savukārt 185 kilometri atjaunoti no līdzekļiem Administratīvi teritoriālās reformas ieviešanai.

Valsts autoceļu remontdarbiem, uzturēšanai un projektēšanai šogad bija pieejami 325 miljoni eiro, no tiem 159 miljoni eiro - no valsts pamatbudžeta, kuros iekļauts arī finansējums valsts autoceļu uzturēšanai ziemā un vasarā. No valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ceļu būves projektu realizācijai līdz 2021.gada beigām tika piešķirti 100 miljoni eiro. Papildu 55 miljonus eiro no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem piešķīra reģionālo un vietējo autoceļu remontdarbiem saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu (ATR). 11 miljoni eiro piesaistīti kā līdzfinansējums no Eiropas Savienības (ES) fondiem.