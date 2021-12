Pētījums: koronavīruss var tiešā veidā inficēt taukšūnas

Tālāk zinātnieki izpētīja arī no Covid-19 mirušo pacientu taukaudus un atklāja vīrusa daļiņas taukaudos, kas apņem vairākus orgānus. Zināms, ka tādi vīrusi kā HIV un gripa var no imūnsistēmas “paslēpties” taukaudos. Izskatās, ka SARS-CoV-2 teorētiski spēj to pašu, rakstīts izdevumā “The New York Times”.