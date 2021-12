Esošie Covid-19 ierobežojumi nemotivē seniorus vakcinēties, norāda sociālantropologs

Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati uz 9.decembri liecina, ka kopējā vakcinācijas aptvere pret Covid-19 valstī vidēji sastāda 67%. Vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši 81% iedzīvotāju vecuma grupās no 50 līdz 59 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. Līdzīga vakcinācijas aptvere ir arī vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem, kur vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši 76%. Vismazāk vienu vakcīnas devu ir saņēmuši vecuma grupās no 80 līdz 89 gadiem -65% un virs 90 gadiem - 43%.