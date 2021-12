Kristina Deivisa rupji atbild uz komentāriem par viņas ķermeni un vecumu

Lai gan aktrises alter ego - Šarlote Jorka HBO seriāla "Un tā tas laiks paiet" ("And Just Like That...") turpinājumā atbalsta sirmu matu krāsošanu un plastiskās operācijas, Kristinai Deivisai ir apnikuši paparaci centieni filmēšanas laukumā "dabūt sliktus attēlus" no 50+ gadu vecajām zvaigznēm.