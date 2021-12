Terehovas muitas punkta amatpersonai par kukuļņemšanu piespriests nosacīts cietumsods

Izvērtējot apsūdzētā personību, tiesa konstatēja, ka viņš iepriekš nav tiesāts, kā arī nav ziņu par viņa saukšanu pie administratīvās atbildības. Apsūdzētais vaļsirdīgi atzinies izdarītajā noziedzīgajā nodarījumā un nožēlojis izdarīto. Viņš jau no aizturēšanas ir aktīvi veicinājis noziedzīgā nodarījuma atklāšanu, izmeklēšanu un sadarbojies ar tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām.

Viss iepriekš minētais liecina par to, ka apsūdzētais ir sapratis savu darbību prettiesisko raksturu un nepieļaujamību, kā arī apzinās, ka izdarītais noziedzīgais nodarījums nav pieņemama amatpersonas rīcība un to patiesi nožēlo. Tiesa konstatēja, ka apsūdzētais uzreiz pēc atstādināšanas ir atradis citu darbavietu un strādā algotu darbu. Viņa apgādībā ir divi bērni. Ņemot vērā šos apstākļus, tiesa atzina, ka Krimināllikumā noteikto soda mērķi efektīvāk var sasniegt, apsūdzēto neizolējot no sabiedrības, tai skaitā nepiemērojot viņam reālu brīvības atņemšanu. Tiesa guva pārliecību, ka apsūdzētais jaunus noziedzīgus nodarījumus neizdarīs, tāpēc atbilstoši Krimināllikuma 55.pantam viņam brīvības atņemšanas sodu var noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz trim gadiem.