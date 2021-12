Mājdzīvnieks kā Ziemassvētku dāvana – papildu slogs nevis prieks

Dzīvnieks, neskatoties uz to, ka sniedz prieku, neko nevar atrisināt, tas var radīt tikai problēmas. “Vienreiz iedzēris tēvs atnesa dāvanā savam bērnam suni. Šķirtajai ģimenei, šķirtajai sievai, kura dzīvo viena, ir pārgurusi un cīnās ar naudas un laika trūkumu, un viņai mājās atnes suni. Viņa vienkārši viņu izdzina ar visu suni ārā un viņš nāca to suni eitanazēt,” par kādu gadījumu no pieredzes stāsta Konopore, “protams, suns netika eitanazēts, bet gan nodots citu saimnieku rokās.”