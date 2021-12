Baltijas valstis paaugstinās savu bruņoto spēku gatavību

Tāpat visas trīs valstis veiks plānošanas pasākumus, lai reaģētu uz jebkāda veida situācijas eskalāciju, informēja Latvijas Aizsardzības ministrijas (AM) Preses nodaļā.

Baltijas valstis nosoda Krievijas centienus sadalīt Eiropu ietekmes zonās, liedzot valstīm to suverēnās tiesības uz pašnoteikšanos. Turpmākais dialogs par drošības situācijas stabilizēšanu Austrumeiropā nedrīkst tikt balstīts uz Krievijas izvirzītām prasībām. Gan Eiropa, gan Baltijas valstis vēsturiski jau ir cietušas no līdzīga tipa ultimātiem un līgumiem, aģentūru LETA informēja AM.