Kas jāzina ceļotājiem, atgriežoties Latvijā

No 24. decembra līdz 2022. gada 11. janvārim ieceļotājiem Latvijā no astoņām valstīm, neatkarīgi no sadarbspējīga pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāta esamības, būs nepieciešams veikt arī Covid-19 testu, tā portālam TVNET apstiprināja Satiksmes ministrijā.