Nākamā gada mērķis: 75% līdz 90% primārās un 80% balstvakcinācijas aptvere

Latvija ir pieteikusies kopumā uz astoņu ražotāju (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, CureVac, Valneva, NovoVax, Sanofi GSK) izstrādātajām vakcīnām, no kurām šobrīd 5 ir apstiprinātas Eiropas Zāļu aģentūrā (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen un NovoVax). Lai nodrošinātu vakcīnu pieejamību visā Latvijā, arī 2022.gadā darbosies līdzšinējā vakcīnu pret Covid-19 loģistikas sistēma ar centrālo noliktavu, vienu loģistikas pakalpojumu sniedzēju Rīgā, Pierīgas reģionā, Kurzemē un Zemgalē un otru loģistikas pakalpojumu sniedzēju Vidzemē un Latgalē.

Lai nodrošinātu cilvēku primāro vakcināciju, īpaši vecuma grupā no 60 gadiem, kā arī cilvēku balstvakcināciju, 2022. gadā plānotas dažādas aktivitātes, piemēram, ārstniecības personas tieši uzrunās vēl nevakcinētos seniorus vecumā no 60 gadiem, veidosim saziņu ar senioru tuviniekiem, kā arī dažādām sociālajām kopām, kas bauda senioru uzticību (baznīcas, senioru organizācijas u.c.), lai iedrošinātu cilvēkus vakcinēties. Balstvakcinācijas veicināšanā veidosim informatīvas kampaņas medijos un publiskajā vidē, skaidrojot tās nozīmi un vajadzību sabiedrības veselībai. Tāpat turpināsim šā gada nogalē jau sākto bērnu vecumā no 5 līdz 11 gadiem ērtu un drošu vakcināciju.