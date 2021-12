Svētku brīvdienās vakcinācija gausa

"Mēs lēmām, ka saviem darbiniekiem dosim iespēju atgūt spēkus un uzkrāt enerģiju jaunam cēlienam. Līdz ar to svētku dienās "Veselības centrs 4" nevakcinēja, tomēr mēs ļoti intensīvi to darījām pirms svētkiem. Šobrīd arī starpsvētku nedēļā ar pilnu jaudu, ko darīsim arī pēc svētkiem," norādīja "Veselības centrs 4" Vakcinācijas dienesta vadītāja Džeina Mežale.

Arī turpmākajām dienām neesot vērojams būtisks intereses pieaugums par iespēju vakcinēties. Daudz brīvu pieraksta vietu esot arī svētku dienās, kad arī daži vakcinācijas punkti būs atvērti. Tikmēr Rīgā no rītdienas atkal atvērs lielos vakcinācijas centrus. Ķīpsalas centrs sāks darbu otrdien, bet no ceturtdienas atsāks strādāt arī "Atta centrs" Krasta ielā, lai paplašinātu iespēju saņemt balstvakcīnu. Tie strādās katru dienu no pulksten 9 līdz 17, izņemot svētku dienas.