Līdz šim Latvijā konstatēti 211 omikrona gadījumi

Kā ziņots, atbilstoši vēl iepriekšējiem, 26.decembra datiem, no 101 ievestā omikrona gadījuma visvairāk jeb 26 gadījumi bija ievesti no Lielbritānijas, 12 - no Dānijas, 11 - no ASV. Pa astoņiem gadījumiem bija ievesti no Apvienotajiem Arābu emirātiem un Spānijas, seši gadījumi ievesti no Francijas un pieci - no Zviedrijas. Tāpat bija fiksēti ievesti omikrona gadījumi no Itālijas, Igaunijas, Īrijas, Kenijas, Maltas, Nigērijas, Norvēģijas, Portugāles, Somijas un Vācijas.