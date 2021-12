Izrādās kāds to ir aprēķināji - 7500ml šampanieša pudelē ir aptuveni 49 miljoni burbuļu! Bet standarta izmēra stikla glāzē katru sekundi dzērienā rodas 30 jauni burbulīši.

Protams, tā dzimtenē Francijā ir lielākais šampanieša tirgus. Francūži ik gadu patērē 162,5 miljonus pudeļu jeb aptuveni 52 % no visas pasaules šampanieša produkcijas.

Pirmajās šampanieša glāzē ir visvairāk burbuļu, tas nozīmē, ka malks no tās arī ļaus jums visātrāk apreibt. Interesants fakts, ka tieši atdzesēts šampanietis, kura malks ir īpaši baudāms, liks dzērienu straujāk baudīt, kas arī nozīmē, ka drīzāk apreibsiet. Viltīgi!

Vinstons Čērčils bija viens no kaislīgākajiem šampanieša baudītājiem. Laika posmā no 1908. līdz 1965. gadam viņš izdzēra aptuveni 42 000 pudeles. Pols Rodžers pat izgatavoja viņam īpašu mini pudeli, kas viņam tika pasniegta katru dienu precīzi plkst. 11:00 no rīta.