LU Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa iedzīvotājiem piedāvā bezmaksas redzes pārbaudes

Redzes pārbaude ilgst vienu stundu. Iedzīvotāji LU Dabas mājā Jelgavas ielā 1, 426.telpā tiek gaidīti 5.janvārī no plkst.10 līdz plkst.11, bet 7.janvārī no plkst.9 līdz plkst.13 un no plkst.17 līdz plkst.18. Savukārt 17.janvārī no plkst.12 līdz plkst.13 un no plkst.13.30 līdz plkst.14.30 tiek aicināti iedzīvotāji, kuri sazinās krievu vai angļu valodā.