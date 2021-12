Rīgā atļauj atrasties uz atsevišķu ūdenstilpju ledus

Tāpat aizliegums atrasties uz ledus vairs neattieksies uz Vecdaugavas posmu no Vēlavu ielas 3a līdz Vēdzeļu ielai 4, Kojusalas grāvja posmu no Austuves ielas 5a līdz Krasta ielai 97a, Ķīšezera posmu no Ostas prospekta 11d līdz Ezermalas ielai 24/26 - ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas, no Ezermalas ielas 10b līdz Mārkalnes ielai 20 k-7 - ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas un no Jaunciema gatves 240 līdz Jaunciema gatvei 167d - ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas.