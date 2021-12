Video ⟩ Virknē pasaules valstu jau sagaidīts 2022. gads

Jaunzēlande šogad arī atteikusies no klasiskās svētku uguņošanas, bet tā vietā radījusi īpašu gaismas šovu.

Jau vēstīts, ka vairākas Lietuvas un Igaunijas pilsētas gadumiju šogad nolēmušas sagaidīt bez tradicionālās uguņošanas, atzīstot to par dārgu izklaidi īsam acumirklim, kas turklāt piesārņo vidi; citviet turpretī ierastais salūts no pilsētu centriem pārcelts uz vairākām apkaimēm.

Apzinoties, ka no privātiem salūtiem cilvēki tik un tā neatteiksies, daudzas pašvaldības tomēr aicina cilvēkus paturēt prātā epidemioloģiskās drošības prasības un atturēties no drūzmēšanās.

Viļņas pašvaldība paziņojusi, ka nerīkos uguņošanu Katedrāles laukumā, un ieteikusi arī cilvēkiem pašiem pēc iespējas atteikties no pirotehnikas lietošanas, domājot arī par bērnu, vecāku ļaužu un mājdzīvnieku mieru un labsajūtu un vides saudzēšanu.

Trokšņainu salūtu neplāno arī Neringas kūrvieta Kuršu kāpās, to aizstājot ar gadumijas uguns izrādi.

Kauņa no gadumijas salūtiem nav atteikusies, taču tos vairs nerīkos Rātslaukumā, bet septiņās dažādās pilsētas apkaimēs, turklāt drošības dēļ pašvaldība aicinājusi cilvēkus tos vērot no savu māju balkoniem.

Klaipēdā uguņošana šogad būs īsāka un tai izraudzīta videi draudzīgāka pirotehnika, bet ar laiku pilsēta varētu atteikties no šīs tradīcijas pavisam.

Savukārt Tallina otro gadu pēc kārtas nerīkos tradicionālo Jaungada uguņošanu un koncertu Brīvības (Vabaduzes) laukumā, to aizstājot ar salūtiem septiņos pilsētas rajonos, bet pilsētas valde un Igaunijas dzīvnieku aizsardzības biedrība aicinājusi cilvēkus atteikties no privātiem salūtiem.

Pilsētas centrā uguņošanu varēs vērot promenādē Inglirandas krastmalas tuvumā, kur pietiek vietas daudziem skatītājiem, un, ja laiks būs skaidrs, to varēs saskatīt arī no attālākām vietām, savukārt Piritā uguņošana paredzēta no Tallinas televīzijas torņa 175 metru augstumā, ja vien tornis Vecgada vakarā netīsies miglā.