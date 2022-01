"Mēs atbalstām Lietuvu!" Taivāna iegādājas Ķīnas nepieņemtu Lietuvas rumu

"Mūs satrauc, ka arvien biežāk saņemam ziņas no citām dalībvalstīm par importa bloķēšanu" no Ķīnas puses, norādījis komisārs. "Acīmredzot Ķīnas muita neapstrādā preces no citām ES valstīm, ja tās satur komponentus no Lietuvas."