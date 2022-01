Fūrmanis: Izredzes pārdzīvot omikronu vairāk ir atkarīgas no sabiedrības

Fūrmanis vairakkārt uzsvēra, ka dati par omikronu patlaban ir nepietiekami un nekur pasaulē šis vīrusa paveids vēl nav smalki izpētīts, tāpēc arī precīzi prognozēt situācijas attīstību ir neiespējami. Katrā ziņā ļoti daudz kas būšot atkarīgs no tā, cik adekvāti šajā situācijā izturēsies pati sabiedrība,

"Tas, [kā izdosies pārdzīvot pandēmiju un omikrona uzliesmojumu], ir atkarīgs no mums pašiem. Tas ir atkarīgs tieši no sabiedrības - cik tā atbildīgi izturēties, nevis no valdības," uzsvēra Fūrmanis.