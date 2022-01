Rinkēvičs aicina nedoties uz Kazahstānu; vēstniecība apzina Latvijas valstpiederīgos

Vietējie mediji iepriekš vēstīja, ka protestētāju pūlis cenšas ielauzties prezidenta rezidences teritorijā. Rezidence atrodas netālu no pilsētas administrācijas ēkas, kuru protestētāji aizdedzināja pirms tam.

Tāpat desmitiem cilvēku sapulcējušies pie Kostanajas pilsētas administrācijas ēkas. Sociālajos medijos izliktajos video redzams, ka policisti administrācijas tuvumā izvietojuši nožogojumu, taču demonstrantiem to izdevies pārraut un piekļūt ēkai. Līdzīgas ainas novērojamas arī pie Petropavlovskas un Pavlodaras pilsētu administrācijām.

Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs trešdien parakstījis rīkojumu par ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu galvaspilsētā Nursultanā, kas noteikts no trešdienas plkst.16 līdz 19.janvāra plkst.0.00.

2.janvārī Kazahstānas rietumos sākās protesti pret gāzes cenu kāpumu, un to to dalībnieki arī pieprasīja, lai no politikas aiziet bijušais Kazahstānas prezidents Nursultans Nazarbajevs.