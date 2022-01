Bērnu mūmijām kapucīņu mūku katakombās tiks veikts rentgens

Katakombās atrodas vismaz 1284 mumificēti bērnu līķi vai to skeleti. Bērnu vecums ir dažāds, vēstīts pētījuma projekta mājaslapā .

Lai arī katakombas tika lietotas no 1590. gadu beigām līdz 1880. gadam, divi ķermeņi tur tika apglabāti 20. gadsimta sākumā.

Gaidāmais pētījums būs pirmais, kurā zinātnieki koncentrēsies uz katakombu telpās un ejās apglabātajiem bērniem. Īpaša vērība tiks pievērsta to bērnu mūmijām, kas apglabāti starp 1787. un 1880. gadu, raksta “The Guardian”.

“Mēs izmantosim pārnēsājamo rentgena aparātu un no dažādiem leņķiem uzņemsim simtiem rentgenattēlu,” stāstīja pētniece Kirstija Skvaira.

“Daži no viņiem ir ārkārtīgi labi saglabājušies. Izskatās kā aizmiguši bērni. Laika gaitā viņi ir palikuši tumšāki, dažiem pat ir mākslīgās acis, lai viņi it kā skatītos uz tevi. Viņi izskatās kā mazas lelles,” stāstīja viens no pētniekiem Dario Piombino-Maskali.