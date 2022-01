Vai kamielis savā kuprī patiešām glabā ūdeni?

Ja runājam par ūdeni, tad kamielis nevis to kaut kur glabā ķermenī, bet gan drīzāk izmanto pēc iespējas efektīvāk. Kā vēstīts izdevumā “National Geographic”, vienkupra un divkupru kamieļi 13 minūšu laikā var uzņemt aptuveni 113 litrus ūdens. Tā kā kamieļi urinē reti, bet to izkārnījumi ir tik sausi, ka tos iespējams dedzināt, ūdens to organismā var saglabāties ilgi, pasargājot no atūdeņošanās.